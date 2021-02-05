Reuters: в Кремле готовы применить к протестующим еще большую силу, это была "только разминка"

Один из собеседников назвал силовой ответ на январские протесты "только разминкой". Другой подтвердил, что сценарий еще более жесткой реакции властей очень даже реалистичен.

Кроме того, в Кремле заметили, что подобные протесты в Белоруссии и Венесуэле так и не привели к смене власти. "Белорусский сценарий подтвердил свою эффективность. В Кремле точно не встанут на колени. Лукашенко выстоял, Мадуро в порядке. И то, что происходит у нас на улицах, далеко от их ситуации", - сказал Reuters источник, близкий к Кремлю.

Другой собеседник добавил, что социально-экономическая ситуация в России ухудшилась на фоне пандемии, но не достигла такого упадка, как в Венесуэле, и отметил, что "у Кремля огромные ресурсы". При этом большинство россиян настроены консервативно и не хотят смены власти, считает источник.

Ранее в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) заявляли, что действия силовиков на акциях протеста, уровень насилия и жестокости в отношении протестующих доказывают, что в Кремле "действительно напуганы". Об этом же агентству Bloomberg сообщили и три близких к Кремлю источника. По их словам, социальное напряжение в российском обществе "растет на фоне резкого падения доходов и ограничений, связанных с коронавирусом". А сами акции протеста "усилили напряженность" в политической элите России. Один из источников заявил, что жесткая линия поведения властей лишь усилит недовольство и повысит популярность Навального.

Многие зарубежные аналитики также полагают, что за действиями Кремля скрывается его серьезное беспокойство. "Чем больше Кремль выражает уверенность в том, что он может выдержать любые протесты, тем больше он показывает обеспокоенность: так же, как и в случае с массовым применением силы на улицах, все дело в попытках убедить людей в бесполезности их сопротивления", - заявил старший научный сотрудник лондонского Объединенного Королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Марк Галеотти.

В свою очередь независимый российский политический аналитик Дмитрий Орешкин полагает, что протесты не представляют для Кремля угрозы из-за отсутствия контрэлиты или жизнеспособной политической альтернативы президенту Владимиру Путину, который, хотя и теряет популярность, но все еще как более популярен, чем Навальный. "Сидящие в Кремле люди - прагматики, они изучали недавнюю историю региона и видели, что уличные протесты рано или поздно прекращаются, - говорит Орешкин. - И генералы, контролирующие эти протесты, понимают, что их никто не накажет за чрезмерное насилие, но их могут наказать за излишнюю мягкость".

68-летний Владимир Путин находится во власти с 2000 года и может продолжать руководить Россией вплоть до 2036 года в соответствии с недавними изменениями, внесенными в Конституцию России. Он и раньше сталкивался с уличными протестами, особенно в 2012 году, когда вернулся на пост президента после четырехлетнего перерыва. Что касается нынешних протестов, активизировавшихся в последние две неделе, то в ближайшее время они пойдут на спад. Как накануне объявил штаб Алексея Навального, проводить митинги в поддержку арестованного политика не планируется до весны. "Если проводить каждую неделю, численность митингов будет уменьшаться, все скажут, что люди выдохлись, как в Хабаровске. Волну протеста надо заканчивать на высокой точке. Если уйдем на спад - это всех расстроит", - заявил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков в ходе прямого эфира на YouTube 4 февраля. По его словам, сторонники Навального заплатили очень высокую цену - сотни избитых и тысячи задержанных. Сейчас надо сосредоточить свои усилия на осенних выборах в Госдуму и "сконцентрироваться на "Умном голосовании", добавил он.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО Алексея Навального. В ходе протестов были задержаны около 11 тысяч человек, Следственный комитет возбудил 50 уголовных дел.