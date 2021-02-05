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В Кремле заявили, что "почти не боятся" протестов, легко их переживут, а в случае необходимости готовы даже санкционировать применение еще большей силы против протестующих. Об этом агентству Reuters сообщили два близких к Кремлю источника.
Reuters: в Кремле готовы применить к протестующим еще большую силу, это была "только разминка"
© Scanpix

Один из собеседников назвал силовой ответ на январские протесты "только разминкой". Другой подтвердил, что сценарий еще более жесткой реакции властей очень даже реалистичен.

Кроме того, в Кремле заметили, что подобные протесты в Белоруссии и Венесуэле так и не привели к смене власти. "Белорусский сценарий подтвердил свою эффективность. В Кремле точно не встанут на колени. Лукашенко выстоял, Мадуро в порядке. И то, что происходит у нас на улицах, далеко от их ситуации", - сказал Reuters источник, близкий к Кремлю.

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Другой собеседник добавил, что социально-экономическая ситуация в России ухудшилась на фоне пандемии, но не достигла такого упадка, как в Венесуэле, и отметил, что "у Кремля огромные ресурсы". При этом большинство россиян настроены консервативно и не хотят смены власти, считает источник.

Ранее в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) заявляли, что действия силовиков на акциях протеста, уровень насилия и жестокости в отношении протестующих доказывают, что в Кремле "действительно напуганы". Об этом же агентству Bloomberg сообщили и три близких к Кремлю источника. По их словам, социальное напряжение в российском обществе "растет на фоне резкого падения доходов и ограничений, связанных с коронавирусом". А сами акции протеста "усилили напряженность" в политической элите России. Один из источников заявил, что жесткая линия поведения властей лишь усилит недовольство и повысит популярность Навального.

Многие зарубежные аналитики также полагают, что за действиями Кремля скрывается его серьезное беспокойство. "Чем больше Кремль выражает уверенность в том, что он может выдержать любые протесты, тем больше он показывает обеспокоенность: так же, как и в случае с массовым применением силы на улицах, все дело в попытках убедить людей в бесполезности их сопротивления", - заявил старший научный сотрудник лондонского Объединенного Королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Марк Галеотти.

В свою очередь независимый российский политический аналитик Дмитрий Орешкин полагает, что протесты не представляют для Кремля угрозы из-за отсутствия контрэлиты или жизнеспособной политической альтернативы президенту Владимиру Путину, который, хотя и теряет популярность, но все еще как более популярен, чем Навальный. "Сидящие в Кремле люди - прагматики, они изучали недавнюю историю региона и видели, что уличные протесты рано или поздно прекращаются, - говорит Орешкин. - И генералы, контролирующие эти протесты, понимают, что их никто не накажет за чрезмерное насилие, но их могут наказать за излишнюю мягкость".

68-летний Владимир Путин находится во власти с 2000 года и может продолжать руководить Россией вплоть до 2036 года в соответствии с недавними изменениями, внесенными в Конституцию России. Он и раньше сталкивался с уличными протестами, особенно в 2012 году, когда вернулся на пост президента после четырехлетнего перерыва. Что касается нынешних протестов, активизировавшихся в последние две неделе, то в ближайшее время они пойдут на спад. Как накануне объявил штаб Алексея Навального, проводить митинги в поддержку арестованного политика не планируется до весны. "Если проводить каждую неделю, численность митингов будет уменьшаться, все скажут, что люди выдохлись, как в Хабаровске. Волну протеста надо заканчивать на высокой точке. Если уйдем на спад - это всех расстроит", - заявил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков в ходе прямого эфира на YouTube 4 февраля. По его словам, сторонники Навального заплатили очень высокую цену - сотни избитых и тысячи задержанных. Сейчас надо сосредоточить свои усилия на осенних выборах в Госдуму и "сконцентрироваться на "Умном голосовании", добавил он.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО Алексея Навального. В ходе протестов были задержаны около 11 тысяч человек, Следственный комитет возбудил 50 уголовных дел.

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