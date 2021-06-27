aA
Применять вакцину от коронавируса «Спутник V» рекомендуют только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода, об этом сообщается в обновленной инструкции к препарату.
Рекомендации по применению "Спутника V" для беременных изменили, во время грудного вскармливания прививаться запретили
© AFP / Scanpix

Объясняется такая рекомендация отсутствием опыта клинического применения препарата при беременности. По этой же причине прививаться запретили во время грудного вскармливания младенца. Отмечается, что в таком случае невозможно исключить риск для новорожденных или младенцев.

25 июня Минздрав разрешил прививать беременных «Спутником V». «Сегодня, с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины у беременных», — сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Статьи по теме:
Словакия избавится от 160 000 доз "Спутника V"  (7)
Неудача немецкой вакцины CureVac повышает шансы "Спутника V" в ЕС  (7)

17 июня Мурашко говорил, что коронавирусом заразились около 10 тысяч беременных женщин, среди них есть и те, кто переносит заболевание в тяжелой форме. Тогда же глава Минздрава заявил, что в ближайшее время беременным разрешат прививаться от коронавируса.

РБК отмечает, что во время клинических испытаний «Спутника V» был зарегистрирован 21 случай беременности участниц, побочных явлений у них не выявили.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Телеканал "Дождь"

TOP новостей

Agnė Bilotaitė

Проясняется схема нелегальной миграции из Беларуси: с такими потоками еще не сталкивались участвует режим Лукашенко и пограничники  (201)

В этом году из Беларуси в Литву пытались попасть...

Visaginas

"Попутчики" из Висагинаса в Вильнюс: как выучить литовский в "самом русском" городе и не остаться в тени ядерных реакторов (168)

Социальная отчужденность и неравенство – одна из самых...

Nelegalių migrantų sulaikymas

Нелегалы. Кризис или возможность? (74)

Проблема нелегальной иммиграции этим летом жителей...

Женщина хотела навестить маму в другой стране: поездка в Латвию стала неожиданным вызовом (43)

7 ноября в Литве был объявлен второй карантин, который...

В то время как обед в Паланге дорожает, отдыхающие с удовольствием пользуются нелегальной услугой (30)

В Паланге, полной летней жары и ритма отпусков, цены во...