Рекомендации по применению "Спутника V" для беременных изменили, во время грудного вскармливания прививаться запретили

Объясняется такая рекомендация отсутствием опыта клинического применения препарата при беременности. По этой же причине прививаться запретили во время грудного вскармливания младенца. Отмечается, что в таком случае невозможно исключить риск для новорожденных или младенцев.

25 июня Минздрав разрешил прививать беременных «Спутником V». «Сегодня, с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины у беременных», — сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

17 июня Мурашко говорил, что коронавирусом заразились около 10 тысяч беременных женщин, среди них есть и те, кто переносит заболевание в тяжелой форме. Тогда же глава Минздрава заявил, что в ближайшее время беременным разрешат прививаться от коронавируса.

РБК отмечает, что во время клинических испытаний «Спутника V» был зарегистрирован 21 случай беременности участниц, побочных явлений у них не выявили.