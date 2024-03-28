Путин заявил об отсутствии намерений у России воевать с НАТО

"То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу - это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги", - сказал Путин. У России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских государств, заявил российский президент, общаясь с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.
Путин - про законные цели в третьих странах
По словам Путина, если переданные Украине американские истребители F-16 для участия в войне будут взлетать с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. При этом Путин напомнил, что F-16 могут нести на борту ядерное оружие. "И это тоже мы должны будем учитывать", - сказал он.