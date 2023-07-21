Путин заявил, что Польша планирует оккупировать территории Украины

«Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под „натовским зонтиком“ сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем „оторвать“ себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину», — объявил Путин.

В настоящее время под российской оккупацией находятся около 20 процентов территории Украины, 30 сентября прошлого года Путин подписал документы об аннексии четырех регионов Украины (ни один из них российские военные не контролируют полностью). В 2014 году Россия аннексировала полуостров Крым.

«Западные территории нынешней Польши — подарок Сталина полякам, наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», — добавил российский президент.