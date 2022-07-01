Путин: Запад подталкивает к "объединительным процессам" с Беларусью

Путин не уточнил, о каком именно ускорении идет речь, однако объяснил, что "в ходе недавней встречи с Александром Григорьевичем (Лукашенко) в Санкт-Петербурге мы подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике".

Страны Запада ввели против Беларуси санкции, значительно ограничивающие возможности экспорта из этой страны, еще в течение предыдущих двух лет. Это произошло после белорусских президентских выборов, которые на Западе сочли фальсифицированными. Международное сообщество также резко раскритиковало Лукашенко за жестокое подавление массовых акций протеста, последовавших за голосованием.

Вслед за войной, которую Россия развязала против Украины, еще более жесткие и масштабные санкции были введены против Москвы.

Во время встречи с Путиным Лукашенко призвал другие страны бывшего СССР сближаться с Россией и Беларусью: "Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть", - сказал президент Беларуси.