Путин встретил Рождество в церкви в Ново-Огарево с семьями погибших военных

Перед этим для семей погибших организовали специальную культурную программу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Они посетили "выставки, представления и другие мероприятия", уточнил он. Для детей также организовали экскурсию по конюшне на территории резиденции.

"Хотел бы, чтобы наша встреча была ясным, понятным сигналом [..] к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги", — сказал Путин в ходе беседы с приглашенными.

В официальном поздравлении россиян с Рождеством Путин также упомянул войну в Украине, похвалив Русскую православную церковь за поддержку военных.

"Глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев — участников специальной военной операции [так российские власти называют войну в Украине], жителей Донбасса и Новороссии", — заявил он.