Путин впервые произнес фамилию Навального. Он утверждает, что был согласен на обмен политика

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди уходили из жизни. А разве в США этого не бывало? Бывало и неоднократно", — ответил Путин.

Затем Путин подтвердил, что согласился на идею обмена Навального на Запад за считанные дни до смерти политика. Навальный умер 16 февраля в колонии ИК-3 в Харпе в Ямало-Ненецком автономном округе. Семья полторы недели добивалась выдачи его тела.1 марта Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище. Проститься с ним пришли тысячи человек.

"Кстати говоря, вот я вам скажу, это будет неожиданно за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали — и не сотрудники администрации — некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в Западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил еще фразу не закончил, я сказал: „я согласен“. Только при одном условии — что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пусть там сидит".