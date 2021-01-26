Новую законодательную норму предполагается внести в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Поручение необходимо исполнить до 1 июля
Ответственным назначен спикер Государственной думы Вячеслав Володин, а сроком исполнения поручения указано 1 июля 2021 года. Законопроект поручено подготовить при участии организационного комитета "Победа", говорится далее.
В октябре 2020 года на заседании Совета по культуре и искусству был поднят вопрос об ужесточении законодательных мер, отождествляющих действия СССР и нацистской Германии. С этим предложением выступила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. В мае того же года депутат Думы Алексей Журавлев предложил запретить приравнивание идеологии СССР к нацизму.
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