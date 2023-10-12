Путин приехал в Кыргызстан. Это первая зарубежная поездка президента России после выдачи международного ордера на его арест

 
Медуза
Kirgizijos prezidentas Sadyras Žaparovas pirmadienį Maskvoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu
Kirgizijos prezidentas Sadyras Žaparovas pirmadienį Maskvoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu
ФОТО: AFP / Scanpix

Президент России Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.

В рамках визита Путин проведет переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, а также примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, запланированном на 13 октября.

Путин проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, пишет ТАСС.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. С тех пор президент РФ не совершал зарубежных поездок. Ожидалось, что первой поездкой Путина станет визит в Китай, где в октябре пройдет форум «Один пояс, один путь».

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Медуза
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии