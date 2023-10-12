Путин приехал в Кыргызстан. Это первая зарубежная поездка президента России после выдачи международного ордера на его арест

В рамках визита Путин проведет переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, а также примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, запланированном на 13 октября.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. С тех пор президент РФ не совершал зарубежных поездок. Ожидалось, что первой поездкой Путина станет визит в Китай, где в октябре пройдет форум «Один пояс, один путь».