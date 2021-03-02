"Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории", - заявил Путин.

Он также отметил активное участие Горбачева в общественной и просветительской работе, а также в международных гуманитарных проектах.

Он пожелал экс-президенту здоровья и всего самого доброго.

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Михаилу Горбачеву 2 марта исполнилось 90 лет.

Он был последним генсеком ЦК КПСС с 1985 по 1991 год, последним председателем президиума Верховного Совета СССР (1988—1989), а затем первым председателем Верховного Совета СССР (по 1990 год). С 1990 по 1991 год он был президентом СССР.

Он был инициатором Перестройки и введения политики гласности. Он вводил сухой закон. Он был инициатором вывода советских войск из Афганистана. При нем закончилась холодная война и объединилась Германия, а также распался СССР и Варшавский блок.

В 1990 году Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Он основал фонд своего имени, и с 1993 года является соучредителем "Новой газеты". Ему принадлежат 10% издания.