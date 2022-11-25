aA
Президент РФ Владимир Путин на правительственном совещании потребовал увеличить поставки вооружений в армию, а также улучшить их качество.
V. Putinas
V. Putinas
© AP / Scanpix

"Мы договорились, и нет в этом необходимости - вводить какие-то экстраординарные меры, этого ничего не нужно делать, но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно. Это вообще полезно, а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечить в том числе наши вооруженные силы всем необходимым в ходе специальной военной операции", — заявил президент на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил. Комитет был создан в октябре, его возглавляет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Статьи по теме:
СМИ:"Прямая линия" с Путиным может не состояться впервые за 10 лет
Путин назвал основания для лишения гражданства России

Между тем родственницы российских служащих жалуются на случаи незаконной мобилизации на войну в Украину и недостаточную подготовку. Движение "Совет матерей и жен" добивается встречи с президентом и представителями российской власти.

В пятницу Владимир Путин встречается с матерями мобилизованных, но "Совет матерей и жен" и "Комитет солдатских матерей" не получили приглашение.

На этом фоне минобороны РФ опубликовало видео с возвращением 50 российских солдат, в заявлении говорится , что они были освобождены из украинского плена в результате переговорного процесса

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Euronews

TOP новостей

Придуман новый способ, как купить продукты в Польше: жители делают покупки и на Рождество

Близятся зимние праздники, поэтому жители Литвы...

С Нового года в крупных городах Литвы подорожает питьевая вода

25 ноября Государственная служба регулирования...

Полиция Литвы: в результате международной операции нанесен удар по банде наркоторговцев

В ходе международной операции на этой неделе был...

Vladimiras Milovas Vladimiras Milovas

Итоги Delfi с Владимиром Миловым: мы хотим, чтобы "Россию здорового человека" было видно

Итоги недели подводим сегодня с политиком, бывшим...

Самая большая медиана зарплат в Литве за октябрь – 12 300 евро

В октябре медиана зарплат в клайпедской логистической...