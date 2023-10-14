Путин опроверг причастность России к повреждению трубопровода Balticconnector

"Он очень маленький по объемам. Я точно не знаю, какая там перекачка, но если "Северные потоки" — под 55 млрд кубических метров каждый, то здесь – 5-10 млрд максимум. Кроме того, насколько мне сказали в "Газпроме", он (этот трубопровод) не так защищен, как наши "Северные потоки", поэтому там могло быть все, что угодно, – технологические (повреждения), могло быть землетрясение. Это бывает редко, но все же бывает", – сказал Путин, посетовав на то, что Россию не допускают "ни к каким расследованиям".