Обычно на церемонию приглашаются около тысячи гостей - депутаты, сенаторы, члены кабмина, представители администрации президента, главы Генпрокуратуры, Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий и т.д. В этом году число приглашенных было сокращено. Кроме того, "Манеж" заранее подвергся санитарной обработке. Чтобы попасть в зал, необходимо было трижды пройти тест на коронавирус: 16, 19 и 20 апреля. Журналистам в пресс-центре раздали защитные маски, а рассадку в зале организовали в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Темы Послания заранее не анонсировались. Но нынешнее выступление Путина может стать особо важным не только в виду экономических последствий коронавируса, спровоцировавшего экономический кризис, но и продолжающейся эскалации на границе с Украиной, а также усиливающегося давления на Россию со стороны бывших западных партнеров, регулярно вводящих санкции против нынешних властей РФ. Так как некоторые пункты послания требуют быстрого реагирования законодателей, уже 22 апреля соберется Совет палаты СФ, а 23 апреля пройдет пленарное заседание Совета Федерации.

С наиболее продолжительным посланием - 1 час 55 минут - президент РФ Владимир Путин выступил в 2018 году. Самую короткую речь - 48 минут - он произносил дважды - в 2004 и 2005 годах. В среднем выступление Владимира Путина занимало 1 час 7 минут, Дмитрия Медведева - 1 час 20 минут.

Самый объемный текст - 11 428 слов - принадлежит Владимиру Путину (2018). Его первое выступление перед палатами парламента в 2000 году было и самым кратким - 5 146 слов. Среднее количество слов в посланиях Владимира Путина - 7 158, Дмитрия Медведева - 7 888.

"Мы имеем дело с абсолютной неопределенностью"

Начав свое выступление, президент России заявил, что Послание в этом году будет посвящено в первую очередь внутренними проблемам, продиктованным ситуацией с коронавирусом: здравоохранению, социальной политике, экономике. Но также он коснется и вопросов внешней политики и безопасности.

"Мы имеем дело с абсолютной неопределенностью", - заявил президент, говоря о событиях, начавшихся в прошлом году, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса.

Он отметил, что многие эксперты считали ситуацию с COVID очень опасной. Многие больницы были переполнены. Не хватало средств индивидуальной защиты. Снижались запасы в магазинах. "Эпидемия наступала, но наряду с тревогой была уверенность, что Россия преодолеет испытания", - заявил Путин.

"Число заболевших, которым требовалась срочная госпитализация, постоянно росло. Собственно, все и так об этом хорошо знают. Многие больницы были переполнены, сообщали о реальной угрозе нехватки кислорода, в том числе и в реанимациях. Аппараты ИВЛ, респираторы, средства индивидуальной защиты распределялись буквально поштучно. В товарной сети из-за повышенного спроса снижались запасы самого необходимого: круп, масла, сахара", - напомнил Путин.

Но, по словам президента, удалось в короткие сроки более чем в пять раз (до 280 тысяч) увеличить число коек для приема больных с коронавирусом. Медиков обеспечили всем необходимым. Путин похвалил медработников, которые, рискуя жизнью, боролись с пандемией, и поблагодарил ученых, которые внесли вклад в борьбу с инфекцией.

Глава государства также поблагодарил труд бизнеса и производств, личный состав правоохранительных органов и спецслужб, сотрудников интернатов и хосписов, преподавателей вузов и учителей школ - всех, кто ответственно выполняет свой долг.

В демографии России сложилась чрезвычайная ситуация

Пандемия коронавируса нанесла удар по демографии, заявил президент РФ. По его словам, в демографии страны сложилась чрезвычайная ситуация, но Россия не откажется от своих целей.

"Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет. Статистика дает нам, к сожалению, неутешительные, нерадостные цифры. Мы видим определенное снижение. Но стратегических целей в этом направлении, на этом важнейшем направлении, мы отменять не будем", - заявил Путин.

Коронавирус еще не побежден, подчеркнул президент и призвал держать под контролем все рубежи, чтобы затормозить распространение вируса. Он попросил глав регионов следить за ситуацией. Кроме того, Путин указал на важность вакцинации и призвал всех россиян привиться.

Так как одна из мишеней, по которым бьет коронавирус, - сердце, то президент предложил правительству реализовать программу борьбы с сердечными заболеваниями и другими причинами преждевременной смерти.

Путин попросил Минздрав расшить программу диспансеризации и запустить ее в полном объеме уже с 1 июля 2021 года.

"Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов", - заявил президент.

Россиянам вернут 20% от стоимости путевок по России и 50% от путевок в детские лагеря

Путин предложил продлить программу возвращения средств за туристические поездки по России. По его словам, 20% от стоимости туристических путевок по России будут возвращаться туристам.

Кроме того, родители несовершеннолетних детей смогут вернуть до 50% от стоимости путевок в детские лагеря. Детский отдых нужно сделать максимально доступным, заявил Путин.

Предложено поощрить и молодежь, которая проявила себя в волонтерстве. Для них программа частичного возврата средств будет действовать в высокий сезон.

В здравоохранении РФ много нерешенных вопросов

Так как ситуация с пандемией показала, что в здравоохранении РФ много нерешенных вопросов, то необходимо учесть эти недочеты. Но несмотря на это здравоохранение даже во многих развитых странах не смогло отразить удар пандемии настолько эффективно, как Россия, заявил Путин.

В ближайшее время, по словам президента, в России будет обновлен парк машин скорой. Не должно быть очередей в первичном звене медпомощи, у россиян должен быть доступ к новейшим медицинским технологиям.

Путин обязал губернаторов выстроить работу школ и поликлиник, исходя из потребностей человека. Это должно быть повсеместно.

Цены на продукты выросли, но власти не будут устанавливать цены на продовольствие

По словам Путина, пандемия коронавируса нанесла удар по благосостоянию не только россиян, но всех людей, это вызов для всех стран мира.

Россия столкнулась с ростом цен. Но полагаться на точечные меры тут нельзя, подчеркнул Путин. Это приводит к пустым полкам, как было в Советском Союзе. Здесь нужны рыночные механизмы регулирования для долгосрочной стабилизации цен на продукты. Поэтому, подчеркнул президент, власти не будут директивно устанавливать цены на продовольствие.

Путин подарил по 10 тыс. рублей каждому ребенку школьного возраста

Так как главная задача правительства - обеспечить рост реальных доходов россиян и добиться прогресса в борьбе с бедностью, то президент России пообещал с середине августа этого года единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста.

Эти выплаты коснутся и тех детей, которые только пойдут в первый класс в сентябре этого года, объявил президент Путин, отметив, что помощь семьям с детьми - это очень важное направление работы.

В 78 субъектах установлены выплаты на третьего ребенка, в прошлом году ввели выплаты на детей от трех до семи лет, напомнил Путин.

Кроме того, в этом году на детей от восьми до 16 лет, живущих в неполных семьях, назначат выплату в 5650 рублей. Президент также предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6350 рублей в месяц.

Глава России поручил правительству подготовить комплексную программу для снижения уровня бедности семей с детьми.

В России создадут мощный санитарный щит

Президент обратил внимание на важность научных проектов. Он напомнил, что 2021 год объявлен Годом науки, и в этом году Россия направит на научные цели более триллиона рублей.

Во-первых, по его президента, стране необходим мощный санитарный щит, у нас должен быть полный цикл производства вакцин и лекарств. Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы от новых, угрожающих населению, опасных заболеваний.

Он выразил уверенность, что молодое поколение российских ученых заявит о себе в новых проектах. Для этого правительство выделит 100 вузам страны гранты на открытие студенческих технопарков. В вузах откроют еще 45 тысяч бюджетных мест.

Главная задача - повышение качества жизни россиян

Необходимо улучшать деловой климат в стране, поэтому Путин попросил правительство в течение месяца представить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе кредитные, налоговые и по расширению сбыта.

Построить в России завод под ключ должно быть проще, чем в других странах, заявил Путин.

Путин предостерег от перехода "красной черты" в отношениях с Россией

"У нас хватит терпения, уверенности в своей правоте", - заявил президент РФ в ходе послания Федеральному собранию, отметив, что "укрепление" ВС России "идет постоянно", цитирует DW.

"Недружественные акции" других стран по отношению к Москве продолжаются, и "цеплять" Россию стало "новым видом спорта", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в среду, 21 апреля. Говоря о внешней политике, Путин утверждал, что Россия, в свою очередь, ведет себя "в высшей степени сдержанно".

В то же время президент предостерег другие страны от попыток "переходить в отношении России красную черту", пообещав, что "где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами". Если какое-либо иностранное государство воспримет "добрые намерения" Москвы как слабость и решит "сжечь все мосты", то ответ России будет "ассиметричным, быстрым и жестким", заявил Путин.

Организаторы "любых провокаций пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели", "у нас хватит терпения, уверенности в своей правоте", пригрозил президент РФ, отметив, что "совершенствование и укрепление Вооруженных сил России идет постоянно".