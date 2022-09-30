Путин объявил об аннексии четырех областей Украины

"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их хозяева. Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - заявил Путин, выступающий с речью в Георгиевском зале Кремля в преддверии подписания договора о вхождении оккупированных украинских территорий в состав России.

В начале выступления Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе "героях России".

"Россия не будет обсуждать в ходе переговоров выбор республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области, он сделан окончательно", - заявил Владимир Путин на церемонии в Кремле.

"Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст", - сказал Путин.

Дополняется.