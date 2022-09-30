aA
В Георгиевском зале Кремля началась процедура подписания договоров о вхождении в состав России оккупированных украинских территорий - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их хозяева. Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - заявил Путин, выступающий с речью в Георгиевском зале Кремля в преддверии подписания договора о вхождении оккупированных украинских территорий в состав России.

Статьи по теме:
Министр обороны Литвы: ядерные угрозы Путина – шаг психопата к полному безумию
Путин признал "независимость" Херсонской и Запорожской областей Украины. Это формальность для их аннексии  (1)

В начале выступления Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе "героях России".

"Россия не будет обсуждать в ходе переговоров выбор республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области, он сделан окончательно", - заявил Владимир Путин на церемонии в Кремле.

"Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст", - сказал Путин.

Дополняется.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Отопительный сезон в Литве: не все получат одинаковую помощь от государства

В Литве приближается отопительный сезон. Уже сейчас...

Путин объявил об аннексии четырех областей Украины

В Георгиевском зале Кремля началась процедура...

Delfi.ru: savaitės įvykiai su politologu Vyčiu Jurkoniu

Эфир Delfi: итоги недели с политологом Витисом Юрконисом

Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...

Новости из Калининграда: повестки в первую очередь вручают мужчинам с литовскими корнями

Председатель Литовской общины в Калининграде...

Чтобы снизить счета за электричество, жители предпринимают и незаконные действия

В Литве растут цены на электричество, поэтому жители...