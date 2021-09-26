— Я регулярно встречаюсь с Александром Григорьевичем, в ближайшее время еще раз встречусь, — сообщил Путин.

По его словам, он намерен обсудить с Лукашенко тему борьбы с лесными пожарами и изучить опыт Беларуси.

— Возьмем все самое лучшее, — заверил Путин. При этом он добавил, что «у нас не Беларусь, у нас страна другая, другие масштабы».

Напомним, ранее о том, что у Путина «есть планы» встретиться с Лукашенко говорил Дмитрий Песков.

Сам Лукашенко заявлял, что Путин приедет в Минск в рамках саммита СНГ «где-то 15 октября». Звучала также дата 4 ноября: в этот день в Минске пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства, где Лукашенко и Путин должны утвердить согласованные интеграционные программы.

Сам Лукашенко, по неофициальной информации, находится сейчас с частным визитом в Сочи.