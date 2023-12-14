Путин допустил возможность отказа РФ от участия в Олимпиаде

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 декабря, в ходе прямой линии с россиянами и журналистами не исключил возможность отказа РФ от участия в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году с учетом ограничений Международного олимпийского комитета (МОК). При этом он отметил, что решение о поездке на Олимпиаду остается за Минспорта и Олимпийским комитетом России (ОКР).

"Ехать или не ехать? Надо внимательно посмотреть, что это за условия - флаг, гимн. Спортсмены годами тренируются, и надо им дать возможность выступить на крупнейших соревнованиях, - сказал Путин. - Все знают, что это наш спортсмен, есть флаг или нет. Но если условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, которые претендуют на медали, чтобы показать, что российский спорт загибается, тогда надо, чтобы Минспорта и Национальный олимпийский комитет России приняли взвешенное решение".