Оппозиционный политик Алексей Навальный и его соратники Иван Жданов и Леонид Волков являются подозреваемыми в уголовном деле о "создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Об этом сообщается на сайте Навальногов четверг, 29 апреля, где опубликованы материалы иска о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным, и его штабов экстремистскими организациями.

Дело было возбуждено еще 4 февраля по статье о "создании и руководстве религиозным или общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью". Она предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"Посягательство на личность Путина и его друзей заключается в том, что ФБК и штабы годами рассказывали о его воровстве", - комментируют сторонники Навального. "Путин и его чиновники искренне считают: воровать - это их законное право. А ФБК и штабы, когда борются с их воровством, на это право посягают", - отмечается далее.

Приостановка деятельности ФБК и штабов Навального

В середине апреля прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими организациями штабы Навального и два фонда политика - ФБК и Фонд защиты прав граждан. Мосгорсуд приостановил деятельность этих организаций до вынесения окончательного решения. 29 апреля Леонид Волков объявил об официальном роспуске сети региональных штабов Навального и обещал, что активисты продолжат работать в другом формате.