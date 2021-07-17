"Предварительно в 14:36 мск обнаружено место жесткой посадки самолета", — сказал собеседник агентства.
По его словам, возле обнаруженного воздушного судна находятся люди.
Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация" с пассажирами на борту перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров в пятницу днем в Бакчарском районе Томской области. Позднее было зафиксировано срабатывание аварийного маяка.
Самолет совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый-Томск.
"По предварительным данным, установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка", — сообщал источник Интерфакса.
В Росавиации уточнили, что маяк сработал в 160 километрах от населенного пункта Колпашево в 12:27 по московскому времени.
В оперштабе заявили, что считают крушение или аварийную посадку основными версиями авиапроисшествия.
По уточненной информации, на борту пропавшего самолета находились 17 человек, включая четырех детей и трех членов экипажа.
Ан-28 — двухмоторный турбовинтовой самолет, разработан еще в советское время. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на дальность до 2 тысяч километров.
Самолет, с которым случилось авиапроисшествие, — 1989 года выпуска, ранее эксплуатировался авиалиниями Кыргызстана, затем с 2003-го по 2007 год находился там же на хранении, рассказал Интерфаксу информированный источник. С 2014 года, по его словам, самолет используется авиакомпанией "Сила" (Сибирская легкая авиация).
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