Прокурор потребовала оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей

В Бабушкинском суде Москвы, где слушается дело в отношении оппозиционера Алексея Навального, гособвинитель Екатерина Фролова во вторник, 16 февраля, попросила приговорить политика к штрафу в размере 950 тыс. рублей по обвинению в клевете (ст. 128.1 УК) на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил корреспондент DW. Защита Навального попросила вынести оправдательный приговор за отсутствием состава преступления.

"Признать виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 950 тысяч рублей в доход государства. Учитывая, что преступление совершено в период испытательного срока, гособвинение просит окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - заявила Фролова на прениях сторон, подчеркнув, что наказание в виде штрафа должно быть исполнено отдельно.

Аргументы гособвинителя

Зачитав преамбулу к Конституции, Фролова указала, что 94-летний потерпевший - ветеран с многочисленными наградами, "ковавший нашу победу и даровавший нам жизнь", а подсудимый, публикуя "слова, граничащие с безумием", оформил их не как субъективное мнение, а выдал за факты реальной действительности, при этом он "четко осознавал, что он делает" и понимал, что речь о ветеране войны.

Алексей Навальный имел прямой умысел "на искажение исторической правды и дискредитацию памяти о Великой Отечественной войне", подчеркнула Фролова, напомнив о прежних симпатиях оппозиционера к национализму и его участии в "Русских маршах".

Дело о клевете

Дело на Навального Следственный комитет возбудил из-за его постов в Twitter и Telegram, посвященных людям, которые снялись в ролике Russia Today в поддержку внесения поправок в Конституцию. Среди тех, кто снялся в ролике (наряду с космонавтом Олегом Кононенко, сыроваром Олегом Сиротой, артистами Василием Лановым и Иваном Охлобыстиным, дизайнером Артемием Лебедевым), был полковник Артеменко. Навальный, комментируя видео, назвал этих людей "командой продажных холуев", "людьми без совести" и "предателями".

Когда ожидать приговора

Мировой суд 16 февраля счел преждевременным ходатайство гособвинителя о проверке в Следственном комитете "оскорбительных" высказываний Навального в ходе процесса по делу о клевете. "Нахожу ходатайство гособвинителя преждевременным и подлежащим разрешению при вынесении итогового решения по настоящему уголовному делу. Оставить ходатайство без рассмотрения", - огласила решение мировая судья Вера Акимова.

Последнее слово по делу о клевете Навальному назначили 20 февраля, сообщает корреспондент DW. Навальный пытался возразить, что в этот день у него другое заседание (апелляция по делу "Ив Роше" в 10 утра), но судья просто ушла. Будет ли объявлен приговор по делу ветерана 20 февраля, никто не знает.