Пригожин заявил, что Украина не собиралась напасть на РФ

Кроме того, глава "Группы Вагнера" настаивает на том, что война была развязана в интересах олигархов - "того клана, который сегодня фактически управляет Россией". По его утверждению, начиная с 2014 года "Донбасс распиливался людьми из администрации президента, спецслужб и привлеченными олигархами, такими как Курченко". "Эта олигархическая верхушка думает только об одном - как проволочить свое тело как можно дольше и чтобы тело находилось как можно в более хорошем состоянии; это их заболевание мозга", - заявил владелец ЧВК "Вагнер".