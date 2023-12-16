Президент Владимир Путин идет на выборы "самовыдвиженцем"

В России официально стартовала предвыборная кампания Владимира Путина. Инициативная группа избирателей в субботу, 16 декабря, поддержала его кандидатуру в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ в марте 2024 года. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе собрания, в котором приняли участие более 750 человек, сообщил, что решение было принято единогласно.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ 8 декабря принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.