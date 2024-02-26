Правозащитнику Орлову запросили 2 года 11 месяцев колонии

Защита настаивает на полном оправдании.
Орлова судят за антивоенную статью "Им хотелось фашизма. Они его получили".
Это повторное рассмотрение дела в Головинском районном суде Москвы. Осенью прошлого года правозащитника признали виновным и приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей, но прокуратура, которая тогда требовала трёх лет лишения свободы обжаловала решение. Прокуратура настаивает на том, что в деле есть отягчающее обстоятельство — "мотив идеологической вражды и ненависти". В результате Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело на повторное расследование. По его завершении оно вновь поступило в суд. Повторный процесс начался 16 февраля.
Орлов свою вину отрицает. На суде он заявил, что не будет участвовать в в прениях и давать показания и выступит только с последним словом. "Новая газета" отмечает, что Орлов также запретил адвокатам вызывать свидетелей защиты из-за опасений, что их могут признать так называемыми иностранными агентами. Самого Орлова Минюст признал иноагентом 2 февраля.
В последнем слове в понедельник Орлов упомянул о смерти Алексея Навального 16 февраля: "всё это звенья одной цепи – смерть, а точнее, убийство Алексея, судебные расправы над другими критиками режима, в том числе, и надо мной, удушение свободы в стране, вторжение российских войск в Украину". Он также призвал следовать призыву Навального "не сдавайтесь":
От себя добавлю: и не падайте духом, не теряйте оптимизма. Ведь правда на нашей стороне. Те, кто привел нашу страну в ту яму, в которой она сейчас оказалась, представляют старое, дряхлое, отжившее. У них нет образа будущего – только ложные образы прошлого, миражи «имперского величия». Они толкают Россию вспять, назад – в антиутопию, описанную Владимиром Сорокиным в «Дне опричника». А мы живем в 21-м веке, за нами настоящее и будущее, и в этом залог нашей победы.
Орлов также предположил, что приговор ему будет обвинительным, "потому что надеяться на оправдательный приговор в нынешних условиях было бы верхом наивности", но подчеркнул, что "ни в чём не раскаивается". Полный текст последнего слова публикует "Медиазона". Приговор правозащитнику, который сейчас находится на свободе, огласят завтра.