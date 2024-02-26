Правозащитнику Орлову запросили 2 года 11 месяцев колонии

В последнем слове в понедельник Орлов упомянул о смерти Алексея Навального 16 февраля: "всё это звенья одной цепи – смерть, а точнее, убийство Алексея, судебные расправы над другими критиками режима, в том числе, и надо мной, удушение свободы в стране, вторжение российских войск в Украину". Он также призвал следовать призыву Навального "не сдавайтесь":

От себя добавлю: и не падайте духом, не теряйте оптимизма. Ведь правда на нашей стороне. Те, кто привел нашу страну в ту яму, в которой она сейчас оказалась, представляют старое, дряхлое, отжившее. У них нет образа будущего – только ложные образы прошлого, миражи «имперского величия». Они толкают Россию вспять, назад – в антиутопию, описанную Владимиром Сорокиным в «Дне опричника». А мы живем в 21-м веке, за нами настоящее и будущее, и в этом залог нашей победы.