Правительство России внесло Чехию и США в список "недружественных стран" - Литвы в списке нет

Попадание в список недругов России скажется в первую очередь на работе дипломатических представительств этих стран - им ограничивается возможность нанимать на работу местный персонал.
Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, дипмиссия Чехии может брать на работу на территории России 19 человек, а дипмиссия США - ни одного.
В опубликованном списке других стран, кроме Чехии и США, нет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы обратилась к участникам марша: проявляйте осторожность, риск очень высок (55)
В субботу, 15 мая, в Литве состоится " Большой марш в...
Заболевшие коронавирусом в Вильнюсе столкнулись с проблемой: не организован уход за лежачими больными ковидом на дому (31)
В Вильнюсе и Вильнюсском регионе уже некоторое время...
"Вакцина на карте": почему белорусы не спешат прививаться? (69)
По темпам вакцинации населения Беларусь занимает место...
Чтобы уменьшить очереди, Regitra меняет порядок приема желающих зарегистрировать авто (2)
С 28 мая 2021 г. Regitrа меняет порядок обслуживания клиентов...
Полиция подготовилась к "Маршу в защиту семей", будут перекрыты некоторые улицы (41)
В субботу, 15 мая, в Литве состоится " Большой марш в...