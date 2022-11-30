По этим данным, за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% россиян, а за продолжение войны — лишь 25%. Эти цифры в целом совпадают с результатами октябрьского опроса "Левада-Центра", единственного крупного независимого социологического центра в России. В отчете "Левады" "за" и "скорее, за" мирные переговоры выступили 57% респондентов; "за" и "скорее, за" продолжение боевых действий — 27%.

При этом, судя по закрытым соцопросам ФСО, отношение россиян к войне резко ухудшилось именно в последнее время. Еще в июле 2022 года опросы показывали, что за мир с Украиной выступают только 30% россиян.