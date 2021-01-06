Совпадения обнаружили пользователи соцсетей, которые изучили опубликованные расследователем группы Bellingcat Христо Грозевым данные о перемещениях группы сотрудников ФСБ по России за последние несколько лет.

Сама группа Bellingcat эти данные пока не комментирует, однако сообщила, что в ближайшие две недели опубликует расследование, сделанное на их основе, о возможных иных жертвах отравлений.

Как сообщает сайт "Кавказ.Реалии", пользователи соцсетей обратили внимание на то, что один из сотрудников ФСБ, участвовавших впоследствии в слежке за Навальным, был в Нальчике в то время, когда там погиб 27-летний Тимур Куашев - журналист, правозащитник и член "Яблока". Его нашли мертвым 1 августа 2014 года. Под левым глазом был обнаружен синяк, а в районе левой подмышечной впадины - след от укола, что дало основания настаивать на насильственном характере его смерти.

Внутренних повреждений обнаружено не было, и эксперты предположили, что причина смерти - отравление неизвестным веществом. Несмотря на это, причиной смерти Куашева была указана острая коронарная недостаточность, возникшая на фоне неизвестной вирусной инфекции. Родители погибшего, его друзья и коллеги оспаривают этот вывод и настаивают на том, что Куашев был убит. В 2018 году они обратились в ЕСПЧ.

В марте 2015 года один из предполагаемых сотрудников ФСБ, упоминаемых в расследовании о Навальном, прилетел в Дагестан, и в те же дни там был найден мертвым активист лезгинского национального движения "Садвал" ("Единство") Руслан Магомедрагимов. Близкие покойного утверждали, что на шее Магомедрагимова просматривались две точки, похожие на следы от уколов шприцем, и выдвигали версию, что он мог быть отравлен ядом, парализующим дыхание - непосредственной причиной смерти стала асфиксия.

Кроме того, сотрудники, упомянутые в расследовании Христо Грозева, в 2013 году летали в Нальчик примерно в то же время, когда при невыясненных обстоятельствах умер лидер запрещенной в России организации "Имарат Кавказ" Доку Умаров.

Еще в декабре Грозев сообщал, что те же самые сотрудники летали вместе в Грозный и Владикавказ. "Невозможно, чтобы такой штат с такими специалистами существовал только из-за одного Навального", - отмечал журналист, добавляя, что у группы "были и другие цели".

Сегодня Христо Грозев в эфире телеканала "Дождь" назвал и другие фамилии людей, возможность отравления которых (и причастность к нему группы сотрудников ФСБ, подозреваемых в отравлении Навального) проверяет группа Bellingcat.

Грозев подтвердил, что существует целый ряд подобных совпадений, которые Bellingcat сейчас изучает. В качестве примера такого совпадения он также назвал гибель Тимура Куашева в Нальчике в 2014 году. "Уже формируется картина, что у этих отравителей была операция на Северном Кавказе, в которой они гонялись за (журналистами) и возможно убивали правозащитников и журналистов", - сказал Грозев. При этом он подчеркнул, что пока не хочет говорить о ком-либо как о жертве отравления.

Однако в контексте ведущегося расследования он упомянул еще две фамилии - общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы младшего, который был госпитализирован в феврале 2017 года, после чего долго лечился (сам он утверждает, что был отравлен), и политика Никиты Исаева, который умер в поезде из Тамбова в Москву в ноябре 2019 года (причиной его смерти тогда был назван инфаркт). "Все они имеют определенные элементы совпадений, которые требуют дополнительного расследования", - заключил расследователь.

Алексей Навальный был отравлен в Томске 20 августа. Он выжил и сейчас проходит реабилитацию в Германии. В декабре Навальный, Bellingcat и ряд СМИ опубликовали расследование о его отравлении, из которого следовало, что оппозиционера в поездках по России негласно сопровождала группа сотрудников ФСБ. Расследователям удалось установить их имена и тот факт, что многие из них имели или имеют отношение к программе производства боевых отравляющих веществ. Впоследствии Навальный опубликовал запись разговора с одним из предполагаемых участников группы, который фактически признался в том, что Навального пытались убить.

Bellingcat утверждает, что получили данные о перемещении предполагаемых сотрудников ФСБ или из открытых источников, или купив соответствующие базы на "черном рынке". Подлинность выложенной Христо Грозевым базы данных об их перемещениях не подтверждена и не опровергнута какими-либо иными источниками.

Сама ФСБ РФ прокомментировала только запись разговора Навального со своим предполагаемым сотрудником, заявив, что это подделка. Российские власти по-прежнему отрицают, что Навальный был отравлен, и называют версию о его отравлении "Новичком", подтвержденную экспертами ряда стран и ОЗХО, провокацией.