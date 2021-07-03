Подписанные Путиным поправки в закон могут запретить французское шампанское

Владимир Путин в пятницу, 2 июля, подписал поправки к закону о регулировании алкогольной продукции, которые могут повлиять на поставки в Россию французского шампанского. Об этом говорится в письме российских представителей Moet Hennessy, сообщающих партнерам, что временно приостанавливает "отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей".

Как уточняется в документе, который опубликован на Facebook-странице директора продаж компании Vinicom Ольги Соколовой, обновленное российское законодательство "исключает понятие "Шампанское", разрешает использовать его исключительно в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России".

Мезоны - производители шампанских вин из французского региона Шампань - обязаны в соответствии с новым законом переименовать свою продукцию в "Игристое вино", но они "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских для российского рынка", говорится в письме Moet Hennessy.

Определение понятия "Коньяк России"

Кроме того, подписанные Путиным поправки в законодательство меняют правила маркировки алкогольной продукции. В частности, наименование "Коньяк России" можно указывать на этикетке, если продукция произведена полностью из российского винограда.

По мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, которого цитирует РБК, текущая ситуация - это ошибочное прочтение документа, а "наш закон не может отменить международное название продукта шампанское - это не его юрисдикция". Но если прочтение закона участниками рынка верно, то поправки могут затронуть около половины импортируемого в Россию объема тихих и игристых вин, а это около 330 млн литров, считает Дробиз.