"Опрос Навального": Многие готовы голосовать против Путина

Заполнить анкету на сайте, созданном для анкетирования, мог любой желающий. Кроме того, в опросе, который стартовал 17 октября, участвовали российские политики, журналисты и общественные деятели.

В зависимости от варианта ответа в некоторых позициях анкеты были возможны дополнительные вопросы, например "Надо ли идти на выборы, если в бюллетене будет два кандидата - Путин и Кадыров?" и "Надо ли идти на выборы, если все кандидаты выступают за войну с Украиной?"

У многих участников опроса нет четкой стратегии на выборах

Большинство участников опроса - свыше 30 тысяч - признались, что у них нет четкой стратегии. Около 10 тысяч респондентов ответили, что у них такая стратегия имеется.

Примерно 30 тысяч опрошенных сообщили, что готовы бойкотировать выборы. Почти все - без малого 50 тысяч - считают, что на выборах можно будет выбрать единого кандидата от оппозиции и направить всю агитацию в его поддержку.