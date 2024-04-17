Однокурсницу Путина назначили председателем Верховного суда

 
Deutsche Welle
Rusijos Aukščiausiasis teismas
Rusijos Aukščiausiasis teismas
ФОТО: AFP / Scanpix

Ранее на пост главы ВС Ирину Подносову рекомендовал Владимир Путин. За ее назначение проголосовали 167 сенаторов единогласно.

Совет Федерации утвердил Ирину Подносову председателем Верховного суда (ВС) Российской Федерации. За ее назначение проголосовали 167 сенаторов единогласно, сообщает издание РБК в среду, 17 апреля. Ранее кандидатуру 70-летней Подносовой на пост главы ВС рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей РФ, а через 8 дней представление в Совфед внес Владимир Путин. Подносова была единственным кандидатом на пост. В ходе заседания Совфеда она заявила о намерении перенести Верховный суд из Москвы в Санкт-Петербург.

Должность председателя Верховного суда освободилась после смерти Вячеслава Лебедева, который занимал этот пост с 1991 года.

"Все понимают, кто за ней стоит"

Ирина Подносова была однокурсницей Владимира Путина на юридическом факультете Ленинградского университета, который они окончили в 1975 году. С 1990-х годов она работала судьей в Лужском городском суде Ленинградской области, позднее занимала руководящие должности в Ленинградском областном суде.

В 2020 году Подносова была назначена главой экономической коллегии ВС, хотя "не имеет никакого отношения к арбитражной системе", указывала газета "Коммерсант". По данным источников газеты, Подносова считается влиятельным человеком в российской судебной системе, поскольку "все понимают, кто за ней стоит".

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