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В понедельник президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Вместе с этим он поручил вооруженным силам России "обеспечить поддержание мира" в республиках. Ряд известных российских общественных и деятелей культуры, историки, журналисты, исполнители нашли в себе смелость осудить агрессивные действия Кремля против Украины.
Andrejus Makarevičius
Andrejus Makarevičius
© RIA/Scanpix

Российский музыкант Андрей Макаревич 21 февраля прокомментировал в Facebook признание Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР.

Он отметил, что россияне всегда верят в силу и мудрость своего лидера, забывая исторические уроки. При этом Макаревич сравнил Путина с царем.

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Позже он опубликовал еще одно сообщение, в котором задал риторический вопрос касательно украинцев, которых начнут убивать.

"И вот еще вопрос: те жители Украины, которых сейчас начнут убивать, – это они виноваты в том, что НАТО как бы "подвинулось к нашим границам?" Вот точно они?" – написал музыкант.

Своим мнением поделился и российский журналист Александр Невзоров. В своем аккаунте Instagram он опубликовал короткое видео с участием Владимира Путина и порассуждал, какой была бы страна, если бы президент был пекарем или электриком.

"Но президентом стал чекист - и теперь стране срочно требуется проктолог, который попытается ее вытащить", - заключил он.


Ксения Собчак, экс-кандидат в президенты России и журналист, в своем микроблоге также поделилась постом с выводами по ситуации с признанием ДНР и ЛНР. Она отметила, что "все к этому были готовы, все было на поверхности последние дни".

Она также отметила, что против войны.


Российский публицист, блогер Евгений Понасенков признание ЛНР и ДНР назвал "безумными авантюрами режима". Он также считает, что "в бедах русских людей виновато не НАТО, а свои же".


Прокомментировал ситуацию и российский оппозиционный политик Алексей Навальный. В своем посте в Instagram он обвинил Путина в том, что из-за него уже сейчас могут погибнуть сотни украинцев и россиян.

"По вине Путина уже сейчас могут погибнуть сотни, а в дальнейшем - десятки тысяч украинцев и граждан России. Да, он не даст Украине развиваться, утащит ее в болото, но и Россия заплатит такую же цену", - убежден политик.


Известный российский комик Данила Поперечный в своих историях в Instagram написал, что эта ситуация для него является личной, поскольку в Киеве живут его мама и брат.

"Из-за этого и в связи с кучей других факторов, я свои мысли и отношение к ситуации оставлю вне соцсетей", - отметил он, послав при этом и войну, и политику, на три буквы.

На его историю ответил подписчик, упрекнув Поперечного в молчании. Но Данила не оставил выпад без ответа.

"О, поверьте, мы говорим. Просто нас уже давно никто ни о чем не спрашивает. Спрашивают только заикающихся и трясущихся министров", - заключил Поперечный.


Актер Максим Виторган также не прошел мимо обращения Владимира Путина и задался вопросом: "а каким образом признание независимости этих вот ЛДНР отодвигает НАТО от наших границ и увеличивает время полета вражеских ракет до наших рубежей?"

Кроме того, он саркастично отреагировал на ремарку Путина о том, что в Украине бедное и обворованное властью население.

"Это, конечно, безобразие! Как они там живут в таких условиях совершенно не понятно!" - заключил актер.

Писатель Виктор Шендерович в своем аккаунте Фейсбук заметил, что "это только начало", и "все механизмы ограничения путинской власти давно демонтированы". Особое внимание он сконцентрировал на обвале российской биржи после речи Путина.

Российский историк и общественный деятель Андрей Зубов поделился постом-реакцией на признание ЛНР и ДНР с названием "нет причин для успокоения".

Он подчеркнул, что признание Л-ДНР является "вопиющим актом нарушения принципов международного права и новый акт расчленения Украины".

Грузинский и российский журналист Отар Кушанашвили в своем Instagram речь Владимира Путина назвал глоссолалией (речь, состоящая из бессмысленных слов и словосочетаний - Ред.) и напомнил, кому принадлежат территории, которые в последнее время не сходят с первых полос мировых СМИ.

"Речь ВВП - это глоссолалия не чистой, а мутной воды. Луганск и Донецк - это УКРАИНА", - отметил он.

Михаил Ходорковский в своем комментарии отметил несправедливость того, что действия Путина трактуют как действия всей России.

"Мир следит за действиями Путина и называет их действиями России. Это несправедливо — интересы Путина прямо противоречат интересам России", - написал он в своем Instagram.

"Путин, в расчете испугать Запад, загнал себя в ловушку: начать войну - что делать в стране с недружелюбным населением? Риск огромный. Не начинать после отказа от требований ультиматума? Показать свою слабость…", - заключил Ходорковский.

Российский журналист Юрий Дудь во вторник поделился в своем Instagram эмоциональным постом, в котором назвал Путина "увлекшимся историей императором", а принимавших решение о признании ДНР и ЛНР членом Совбеза и Госдумы России - "свитой с ампутированным мнением и волей".

"Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться", - написал он.


Дудь подчеркнул, что принятое решение не поддерживает и высказал поддержку Украине.

"Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал. (...) Я вырос в России, Россия — моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, — моя максимальная поддержка в эти дни. России, Украине, миру — мир", - заключил журналист.

Писательница Людмила Петрушевская в своем посте в Фейсбук на фоне кризиса в Украине вспомнила песню "Мы все за мир".

"Я не смогла спеть, что мы горды отечеством своим. Хотя - отечество не есть правительство. Я горда своим отечеством, его культурой, его учеными, его добрыми людьми, которые помогают больным и обездоленным, но не Путиным, он не ученый, не автор ничего, хотя степень ему, вероятно, пристроили", - написала Петрушевская.

В конце поста она привела строчки из этой песни и предложила заменить восклицательные знаки на вопросительные.

В понедельник состоялось внеочередное заседание Совета безопасности России, на котором члены совета заявили Путину, что урегулировать ситуацию на востоке Украины можно, только признав независимость самопровозглашенных республик.

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