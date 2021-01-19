Навальный выпустил фильм про дворец Владимира Путина

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о резиденции Путина в Геленджике. По данным ФБК, было потрачено 100 миллиардов рублей, и показываются ее интерьеры.

”Привет, это Навальный. Я вернулся”.

"Так должен был начаться этот пост, но Алексея Навального вчера незаконно арестовали. Сейчас он находится в СИЗО ”Матросская Тишина”. Почему? За что? Если коротко — за то, что он не умер", — пишут его коллеги в Фейсбук. "В августе 2020-го Навальный по приказу Путина был отравлен боевым химическим оружием ”Новичок”. Он чудом выжил. Провел 18 дней в коме, еще несколько недель в больнице и еще дольше на реабилитации. Но выжил. А потом еще и расследовал попытку собственного убийства и доказал всему миру, что его отравили кадровые сотрудники ФСБ. Целая команда: от химиков до ученых и генералов.

Алексей придумал сделать это расследование несколько месяцев назад, когда его еще даже не выписали из реанимации. И решил выпустить его в день возвращения в Москву. Чтобы самому, находясь в России, рассказать вам эту умопомрачительную историю. Про человека, который решил его убить.

Ну что, встречайте. Наш первый полнометражный фильм. Конечно же — про Путина.

23 января мы призываем всех выйти на центральные улицы и площади ваших городов. Молчать сейчас — преступление. Мы должны бороться не только за Алексея, но и за наше собственное будущее. Владимир Путин и его банда никогда не перестанут грабить и убивать и только от нас зависит, остановим ли мы их".