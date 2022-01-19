"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. (…) Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", — заявила Поклонская.

Что еще известно

Президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде в октябре 2021 года. Тогда она говорила, что готова отправиться в республику "хоть завтра", но на подготовку к отъезду уйдет от одной до двух недель. 18 января 2022-го, спустя больше трех месяцев после назначения, Поклонская заявила Znak.com, что не знает, когда отправится в Кабо-Верде, а решение это зависит не от нее.

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О Поклонской и Кабо-Верде

Поклонская стала депутатам Госдумы в 2016 году, до этого она была прокурором Крыма. В нижней палате парламента депутат возглавляла комиссию по контролю за доходами ее коллег. В 2018-м Поклонская лишилась этого поста, проголосовав против пенсионной реформы. Позднее политик работала в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции, а также в комитете по международным делам.

Кабо-Верде — небольшая республика в Западной Африке, расположенная в Атлантическом океане. К 2020 году население государства составляло всего 560 тысяч человек. "Сноб" ранее рассказывал, что ждало бы Поклонскую в "изгнании" и похожа ли страна, в которую ее должны были отправить, на Крым.