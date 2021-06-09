Голунов рассказал, что эти фотографии организатор подброса ему наркотиков — служивший в УВД по ЗАО Игорь Ляховец — позаимствовал у коллег из соседнего отдела. Фото были сделаны во время другого задержания, и лаборатория располагалась на участке в деревне Одинцовского района. По этому делу были задержаны Евгений Панков и его друг Максим Сахаров.

Rusijos policijos paviešinta nuotrauka neva iš I. Golunovo buto © Policija

Голунов объяснил, что на участке было расположено несколько строений, и некоторые из них дедушка Евгения Панкова сдавал в аренду. После его смерти внук, которому в наследство перешел участок, не успел разобраться с арендаторами и был задержан вместе с Сахаровым сотрудниками УВД по ЗАО. В СИЗО они провели 18 месяцев — максимальный срок, который предполагается без предъявления окончательного обвинения. На оборудовании в этой лаборатории их отпечатки пальцев не были обнаружены. Причастность к ней двух мужчин не удалось доказать и на основе биллингов. По истечении 18 месяцев их выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, а через некоторое время предъявили обвинение по статье 228.1 ч.5 УК — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Голунов отмечает, что по этой части возможно привлечение суда присяжных. «Когда прокуратура поняла, что обвиняемые, скорее всего, воспользуются своим правом — то тут же прокуратура отправила дело на доследование», — добавил журналист. На данный момент дело не поступило в суд.