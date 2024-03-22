Нападение в концертном зале в Подмосковье: погибли не менее 40 человек, здание концертного зала горит

В Москве и регионах отменяют массовые мероприятия и переводят обучение на «дистант»
Власти Подмосковья, Москвы и ряда российских регионов отменяют массовые мероприятия и закрывают места массового отдыха. Закрыты будут московские музеи и театры, в частности Третьяковка, Пушкинский и Исторический музей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене в столице всех спортивных, культурных и иных массовых мероприятий на ближайшие выходные.
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести занятия на «дистант». «Руководству университетов дополнительно рекомендовано проинструктировать службы безопасности», — добавили в сообщении министерства.
Руководство Южного федерального округа сообщило об отмене массовых мероприятий и переводе части занятий на дистанционный режим.
О повышенных мерах безопасности и отмене культурных и спортивных мероприятий сообщил губернатор Мурманской области. «Прошу с пониманием отнестись к этим мерам», — написал губернатор Андрей Чибис.
Аналогичное решение принял руководитель Татарстана. «Решением раиса республики в Татарстане завтра отменены все массовые мероприятия», — отметили в пресс-службе Рустама Минниханова.
Росгвардия: ведомство ведет поиск преступников, напавших на «Крокус»
Заявление о происходящем опубликовала Росгвардия: ведомство сообщает, что его спецподразделения «на месте теракта ведут поиск преступников и проводят эвакуацию граждан из здания».
«Наши искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавляет ведомство.
Из этого сообщения можно сделать вывод, что власти пока не задержали автоматчиков, открывших стрельбу в концертном зале, и что пока не всех зрителей вывели из здания.
«Я слышала выстрелы и неслась в толпе спасаться». Как спасались работавшие в «Крокусе»
Елена (имя изменено) — одна из очевидиц атаки на «Крокус-сити холл», помощница танцевальной группы, участники которой должны были выйти на сцену в 8 вечера по московскому времени. «Мы за 5 минут до выхода стали готовиться с ребятами за кулисы идти. Я была в гримерке за кулисами», — рассказала она Би-би-си. В этот момент они услышали звуки выстрелов.
«Как человек, работающий в кино, я не испугалась выстрелов. Я сперва не поняла ничего, — говорит Елена. — Мы были в гримерке, мимо нас пронеслась толпа. Мы услышали шум, беготню в коридоре, схватили куртки и побежали с толпой на улицу». Елена говорит, что они с коллегами спаслись, потому что охрана «Крокуса» быстро открыла все выходы.
«Охрана профессионально направляла всех и говорили не паниковать. Меня просто вынесло с толпой», — рассказала она. Толпа убегала из концертного зала через примыкающий к нему торговый центр, а оттуда — через Павшинский мост в сторону Живописной набережной. «Когда я уже была за мостом, загорелось здание. Те, кто пришел за мост позже, говорили про взрыв, но я не знаю [что именно стало причиной пожара]», — добавила Елена.
«Интерфакс»: пожар в «Крокусе» взяли под контроль
По данным «Интерфакса», пожарные остановили распространение огня в «Крокусе». До этого сообщалось, что у полыхающего здания начала рушиться кровля.
В тушении пожара участвуют 320 человек и больше 130 единиц техники. На здание сбрасывают воду три вертолета, рассказывало МЧС России.
Первая реакция представителей российской власти: винят Украину
Представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом — все мировое сообщество, по ее словам, обязано осудить это чудовищное преступление.
Она также прокомментировала слова представителей США о том, что Украина непричастна к произошедшему. Белый дом никому не имеет права давать индульгенцию, заявила Захарова.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что террористы понимают только ответный террор, а силе надо противопоставить силу.
«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние», — написал он.
«Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — присоединился к нему спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Перебои в работе «ВКонтакте» и Телеграма
В России наблюдаются перебои в работе соцсети «ВКонтакте», сообщает «Медуза» (СМИ в российском реестре иноагентов).
Также продолжаются сбои в работе Телеграма: они начались как раз во время нападения на «Крокус Сити Холл».
Роскомнадзор заявил о кратно увеличившейся нагрузке на популярные сервисы.
Губернатор Подмосковья: четверо пострадавших — в тяжелом состоянии
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев коротко поговорил с каналом 360 о нападении на «Крокус»:
«Произошла трагедия. Мы здесь — в „Крокусе“. Работают пожарные. Площадь возгорания заметная. 21 человек ранен и госпитализирован. Четыре — в тяжелом состоянии».
Михаил Подоляк: Украина непричастна к нападению на «Крокус»
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Киев никоим образом не причастен к этой атаке.
«Относительно событий в „Крокус Сити“ в российском Подмосковье, где только что произошли определенные события, определенная стрельба, определенные террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем: Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям», — сказал он.
«Во-первых, потому, что у нас полноценная, полномасштабная, огромная и интенсивная война с русской регулярной армией, с Российской Федерацией как со страной, и безотносительно всего всё будет решено именно на поле боя. Для Украины важно провести эффективные боевые действия, наступательные действия для того, чтобы уничтожить российскую регулярную армию, таким образом, закончить эту войну», — заявил Подоляк.
Он подчеркнул, что Украина никогда не использовала террористические методы ведения войны, и напомнил, что посольства западных стран предупреждали о готовящихся экстремистских акциях в начале марта.
«Поэтому еще раз подчеркиваю никакого отношения к терактам или к стрельбе, или как вы можете это назвать в „Крокус Сити“ Украина точно не имеет», — заявил Подоляк.
Еще раньше о происходящем высказались представители «Русского добровольческого корпуса» — военного формирования, которое воюет на стороне Украины. В России оно признано террористическим и запрещено. Оно брало за себя ответственность за регулярные рейды в Белгородскую область, которые участились в последние недели.
«Конечно же, это точно не мы», — заявил «Новой-Европа» представитель РДК.
Рассказ очевидцев: стрельба по людям началась в очереди на входе
Издание «Важные истории» (признано в России «иноагентом» и нежелательной организацией) публикует рассказ дочери посетительницы концерта. По ее словам, ее мать и сестра стояли на входе в очереди, они уже опаздывали на концерт. «И часть террористов стояла в этой же очереди сзади, они стали стрелять по людям. Одновременно в зале подожгли и расстреляли людей в партере», — рассказала она.
«Мои мама и сестра побежали, толпа стала бежать, выключилось электричество. Они упали, какие-то мужики их подняли. Потом стали выбираться, но метро оказалось закрыто, они стали идти куда-то, в итоге сделали круг и пришли к другому выходу здания», — рассказала женщина. Только тогда им удалось остановить маршрутку и уехать.
Очевидец: «Были автоматные очереди по толпе людей»
Би-би-си связалась с очевидцем произошедшего в «Крокус Сити Холле», фотографом Дейвом Примовым. Вот его рассказ:
«Мы были на балконе, наверху. До начала концерта оставалось минут 10, уже было собрано много людей, 70 процентов зала было собрано. В какой-то момент мы услышали, как мне показалось, звуки салюта. И мой товарищ, который со мной был на концерте, он тоже говорит: “Салюты, что ли?” И после этого мы увидели, как по нижней части зала, ближе к сцене, люди идут толпой, как паровозиком. Я не понял, что это.
После этого звуки "салюта" стали еще громче и ближе, началась паника огромная в зале, люди начали разбегаться в разные стороны, но сталкивались друг с другом, эвакуации никакой не было. Далее перестрелка началась уже в концертном зале, внизу, в левой части сцены, я увидел линию огня, которая шла по людям. Все начали ложиться [на пол], мы начали в проходе ложиться друг на друга, мы начали координировать толпу, чтобы продвигались вперед. При этом мы понимали, что с автоматами могут зайти с любой двери, и пытались двигаться к ближайшему выходу наверх. Медленно, гуськом, ползком, вперед, наверх мы выползли [из зала]. И начали выбираться [из «Крокус Сити Холла»].
Где-то были еще слышны звуки выстрелов, туда было совершенно небезопасно бежать. Побежали в техническую часть «Крокуса», в сторону балконов. И упирались просто в разные закрытые двери, люди паникуют, кто-то рыдает, кто-то звонит родным, кто-то ждет лифт, который не работал. В общем, мы оказались в большом темном помещении. Когда мы выходили, пожар уже начинался – мы ощущали запах дыма и гари. [Всего на то, чтобы выйти] у нас ушло минут 20-25. То есть пожар начался в первые 15 минут после атаки. В итоге мы нашли какую-то техническую лестницу, нам пришлось выламывать дверь, потому что двери везде были закрыты. На улице все начали разбегаться в разные стороны, и уже на тот момент я видел огромные клубы дыма. Пробегая мимо парадной части «Крокуса», я видел, как люди бегали и стучали по окнам, не зная, как выйти, потому что все остальные двери были закрыты.
Про нападавших: это была однозначно группа людей, было много очередей автоматных. Они были то ли в коричневой одежде, то ли в коричневых жилетах. Мы были на балконе, а стрелявшие были около сцены – довольно далеко от нас. И были именно автоматные очереди по толпе людей – и они шли от входа в зал по партеру в сторону сцены, загоняя людей в центр зала».
Представитель Белого дома США: нет указаний на то, что с нападением в Москве связана Украина
Администрация США заявила, что у нее нет никаких данных, которые позволили бы предполагать, что за нападением на концертный зал в Москве стоит Украина, отражающая российскую агрессию. «Пока что нет никаких указаний на то, что Украина или украинцы причастны к этой стрельбе, — заявил представитель Национального совета безопасности США Джон Кирби. — Я бы предостерег вас от того, чтобы как-то связывать это с Украиной с такой поспешностью».
«Когда вы смотрите на эти кадры (речь, видимо, идет о кадрах стрельбы в фойе концертного зала — Би-би-си), надо понимать, что есть мамы, отцы, братья и сестры, до которых новости пока не дошли. Это будет тяжелый день. Мы думаем о них“, — сказал Кирби.
Кирби также напомнил, что американское посольство в Москве издало предупреждение всем гражданам США в столице России избегать любых массовых скоплений, в том числе концертов.
Непонятно, говорил он о недавнем сообщении или о том, которое было распространено 7 марта, когда американское посольство предупреждало о готовящемся нападении в Москве и говорило о экстремистских "планах нападения в ближайшие 48 часов на большие скопления людей в Москве, которое неизбежно случится".
С похожим предостережением выступила и британская миссия в России.