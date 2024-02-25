Началось досрочное голосование на выборах президента России

ЦИК опубликовала подборку фотографий первого дня голосования, отметив, что оно проводится в отдалённых поселениях. "Местности действительно труднодоступные: чтобы попасть туда, члены избирательных комиссий используют вертолёты, вездеходы и другой проходимый транспорт", - говорится в сообщении. При этом в нём нет фото голосования в оккупированной Россией части Запорожской области, где оно, согласно сообщению ТАСС, тоже началось 25 февраля.

По закону, досрочное голосование возможно "в труднодоступных или отдалённых местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях". Однако ЦИК ранее приняла решение, что досрочное голование будет проведено и на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По словам председательницы запорожского избиркома Галины Катющенко, "в связи с условиями СВО [так российские власти называют войну в Украине – РС]" вся территория региона признана труднодоступной. ТАСС уточняет, что "первыми голосуют жители населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения (ЛБС), в том числе и военнослужащие". В Херсонской, Донецкой и Луганской областях голосование начнётся чуть позже.