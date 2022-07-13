На политика Илью Яшина завели уголовное дело о "военных фейках"

"В отношении Ильи Яшина главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ. Сейчас мне позвонил следователь - начинается обыск у него дома. Еду на место", - написал в "Фейсбуке" адвокат Вадим Прохоров (власти России объявили соцсеть экстремистской). Следственный комитет России (СКР) пока не дает комментарии на эту тему.
Сейчас Яшин отбывает 15 суток ареста по административному делу. Он должен был закончиться ночью в среду.
28 июня Хамовнический суд Москвы признал Яшина, муниципального депутата Красносельского района Москвы, виновным в неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В рапортах полицейских было сказано, что он отказался предъявить документы и оказал активное неповиновение законным требованиям полицейских. Сам Яшин сообщал, что гулял в парке с подругой и беспрекословно подчинился требованию троих полицейских пройти с ними.
Политик предполагал, что его административный арест - пролог к будущему уголовному делу.
"Так же был ранее арестован мой товарищ Владимир Кара-Мурза, которого прямо из спецприемника отправили в СИЗО по уголовному делу за антивоенные выступления", - писал он в своем телеграм-канале.
Политический активист и журналист Кара-Мурза (внесен в реестр "иностранных агентов") был арестован 22 апреля сразу после отбытия 15 суток ареста, которые ему, как и Яшину, назначили по административному делу о неповиновении полиции. Поводом для уголовного дела стало выступление в США перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой войны.
В мае на Яшина составили четыре протокола по административной статье о "дискредитации" российской армии. По трем протоколам суд оштрафовал его на общую сумму 90 тысяч рублей.
Яшин, прогнозируя возбуждение дела против него по статье о "военных фейках", писал: "Я оппозиционный политик. Независимый депутат, критик президента Путина и противник войны с Украиной. Данное задержание - это способ оказать на меня давление".
Он также допускал, что его арест может быть связан с муниципальными выборами, которые стартовали в Москве: "Меня пытаются изолировать, чтобы помешать в организации избирательной кампании. В последние дни по городу прокатилась целая серия задержаний независимых мундепов".
В последнем посте, который опубликован в его телеграм-канале, сказано: "В 1:20 меня должны выпустить на свободу из московского спецприемника №2 (Мневники). Может, выпустят. А может - нет. Самому интересно. Вы как думаете?"
Согласно подсчетам правозащитников, уголовное дело против Яшина стало 71-м, возбужденным с середины марта по ст. 207.3 УК РФ о "военных фейках".
Первые три уголовных дела возбудили уже 16 марта - против известного блогера Вероники Белоцерковской, а также двух жителей Томской области. О том, кто еще стал обвиняемым в распространении "военных фейков", читайте тут.
По четырем уголовным делам уже вынесены решения суда. Самый жесткий приговор получил соратник Яшина Алексей Горинов - он тоже депутат Красносельского района Москвы. Ему дали семь лет колонии за выступление, в котором Горинов осуждал войну против Украины и высказывался о неуместности конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню защиты детей. Яшин проходил по делу Горинова свидетелем.
Яшин принципиально отказывался покидать Россию после начала вторжения в Украину, как это сделали многие другие оппозиционные политики.
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