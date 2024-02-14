МВД России объявило в розыск русского националиста Александра Белова

Белов-Поткин изначально не поддержал военную агрессию против Украины и эскалацию войны. В 2011-2013 годах был одним из организаторов массовых акций против фальсификации выборов и политики Владимира Путина.

В 2014 году Александра Белова обвинили в хищении 5 миллиардов долларов у вкладчиков казахстанского банка. Его брат, Владимир Басманов, пояснил журналистам, что обвинение инициировано российскими властями "из-за недостаточно уважительного публичного обращения к "кадыровцам", помощи казахастанской демократической оппозиции с целью чего, по их мнению, было создано "экстремистское сообщество" по отстранению от власти Назарбаева".