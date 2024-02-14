МВД России объявило в розыск русского националиста Александра Белова

Белов-Поткин изначально не поддержал военную агрессию против Украины и эскалацию войны. В 2011-2013 годах был одним из организаторов массовых акций против фальсификации выборов и политики Владимира Путина.
В 2014 году Александра Белова обвинили в хищении 5 миллиардов долларов у вкладчиков казахстанского банка. Его брат, Владимир Басманов, пояснил журналистам, что обвинение инициировано российскими властями "из-за недостаточно уважительного публичного обращения к "кадыровцам", помощи казахастанской демократической оппозиции с целью чего, по их мнению, было создано "экстремистское сообщество" по отстранению от власти Назарбаева".
Через год СК возбудил дело по статье "Экстремизм". В 2016-м году Мещанский суд Москвы приговорил активиста к 7,5 годам колонии по обвинениям в легализации имущества, полученного незаконным путем (статья 174 УК), возбуждении ненависти (статья 282 УК), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК) и создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК). Мосгорсуд позже сократил срок до 3,5 лет. Сам националист тогда обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и назвал вынесенный ему приговор по статьям об экстремизме политическим преследованием, местью за требование отставки президента Владимира Путина.
Как написал в своем телеграмм-канале Владимир Басманов, "после выхода из заключения Белов явно исполнял решение суда о запрете ему всякой общественной и политической деятельности до 2025 года - поэтому это не может быть причиной, в русле "опять взялся за старое, пора его снова хватать".
Как видно из факта розыска для ареста, таким видным людям как он, просто молчать в РФ уже недостаточно, чтобы не подвергнуться репрессиям. Надо обязательно хвалить "товарища Сталина и его мудрую политику".
Также в своем телеграм-канале Владимир Басманов призвал представителей российской оппозиции зарубежом обсудить с официальными лицами других государств возможность для Александра Белова получить политическое убежище за пределами РФ.