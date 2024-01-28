МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина

После начала войны России против Украины произведения Акунина подверглись интенсивному цензурному давлению в РФ. Его имя было удалено с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам, а некоторые театры отменили и такие спектакли. В середине декабря 2023 года издательство АСТ объявило, что приостанавливает распространение книг писателя. Остановка продаж произошла и в сети магазинов "Читай-город - Буквоед". Силовики приходили с обыском в московское издательство "Захаров", издающие книги Акунина.