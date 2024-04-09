МВД проверяет Навальную на призывы к санкциям против России

Российское министерство внутренних дел (МВД) проводит проверку в отношении Юлии Навальной на предмет призыва к санкциям в отношении РФ. Об этом депутат Госдумы из фракции "Единой России" Андрей Альшевских рассказал агентству РИА "Новости" в понедельник, 8 апреля.

Альшевских заявил, что это он обратился в правоохранительные органы для проверки высказываний вдовы оппозиционера Алексея Навального. "Получил ответ, что мое обращение и выступление, на которое я обратил внимание, отправлено на экспертизу, на основании которой будет принято решение", - сказал депутат. Согласно Уголовному кодексу России, за призыв к введению "мер ограничительного характера" в отношении страны или ее граждан может грозить до трех лет лишения свободы.