"Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В. В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ!" - говорится в тексте обращения, подписи под которым поставили около 20 депутатов. Торстрем подчеркнула, что "текст петиции лаконичный" и никого не "дискредитирует".

Призывы к отставке Путина в Москве и Санкт-Петербурге

Аналогичные заявления муниципальных депутатов стали появляться еще на прошлой неделе. 7 сентября совет депутатов санкт-петербургского МО "Смольнинское" постановил направить в Госдуму обращение с призывом отстранить Путина от должности по причине госизмены. Признаками таковой они назвали последствия решений президента: уничтожение подразделений армии России, гибель и увечья молодых и трудоспособных граждан РФ, ущерб российской экономике и расширение НАТО, а также оснащение украинской армии современной западной техникой, которое противоречит заявленной цели ее "демилитаризации".

Один из питерских мундепов, поддержавших инициативу, Никита Юферев, сообщил DW, что 8 сентября ему и другим депутатам МО "Смольнинское" пришли вызовы в полицию. Там на них составили протоколы о "дискредитации" российской армии.

Кроме того, 8 сентября совет депутатов московского муниципального округа "Ломоносовский" 8 сентября попросил Путина уйти в отставку. В опубликованном обращении к президенту московские мундепы пишут, что сменяемость власти важна для успешного развития страны, а у Путина после второго срока "все пошло как-то наперекосяк: удвоение ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет и в помине".