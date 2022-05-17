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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому режиссёр Римас Туминас, ранее покинувший пост художественного руководителя Театра Вахтангова, исключён из числа лауреатов премии правительства России в области культуры за 2021 год. О причинах этого решения не сообщается.
Rimas Tuminas
Rimas Tuminas
© Dmitrijus Matvejevas

Лауреатом премии Туминас стал в декабре прошлого года за значительный вклад в развитие российской культуры, в частности за постановку спектакля "Царь Эдип". Распоряжение подписывал тот же Мишустин.

Туминас 6 мая официально уволен с поста руководителя театра Вахтангова, который он возглавлял с 2007 года. Одновременно он работал в вильнюсском театре. После российского вторжения в Украину министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения режиссёра из Вильнюсского малого театра, так как он также работает в театре в России. Туминас тогда заявил, что уже 9 февраля написал заявление об уходе из театра Вахтангова по состоянию здоровья.

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Радио Свобода
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