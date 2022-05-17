Лауреатом премии Туминас стал в декабре прошлого года за значительный вклад в развитие российской культуры, в частности за постановку спектакля "Царь Эдип". Распоряжение подписывал тот же Мишустин.

Туминас 6 мая официально уволен с поста руководителя театра Вахтангова, который он возглавлял с 2007 года. Одновременно он работал в вильнюсском театре. После российского вторжения в Украину министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения режиссёра из Вильнюсского малого театра, так как он также работает в театре в России. Туминас тогда заявил, что уже 9 февраля написал заявление об уходе из театра Вахтангова по состоянию здоровья.