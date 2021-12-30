Андрей Алексеев — вероятно, гендиректор киноклуба "Нефть" в Ярославле. Иван Беляев и Елена Владыкина — журналисты изданий "Радио Свобода" и "Север.Реалии".

Всего с начала года Минюст внес в реестр СМИ-«иноагентов» 94 издания, журналиста и активиста. Также более 10 организаций были признаны НКО-«иноагентами» и шесть — незарегистрированными общественными объединениями-«иноагентами».

В сентябре более 150 СМИ и НКО, в том числе Дождь, опубликовали петицию с требованием полностью отменить законодательство об «иноагентах». К середине декабря ее подписали более 260 тысяч человек.

В Госдуму свои законопроекты с поправками к законодательству об «иностранных агентах» в Госдуму внесли депутаты от «Справедливой России — за правду» и от «Новых людей». Они предлагают включать в реестры только по решению суда.