Андрей Алексеев — вероятно, гендиректор киноклуба "Нефть" в Ярославле. Иван Беляев и Елена Владыкина — журналисты изданий "Радио Свобода" и "Север.Реалии".
Всего с начала года Минюст внес в реестр СМИ-«иноагентов» 94 издания, журналиста и активиста. Также более 10 организаций были признаны НКО-«иноагентами» и шесть — незарегистрированными общественными объединениями-«иноагентами».
В сентябре более 150 СМИ и НКО, в том числе Дождь, опубликовали петицию с требованием полностью отменить законодательство об «иноагентах». К середине декабря ее подписали более 260 тысяч человек.
В Госдуму свои законопроекты с поправками к законодательству об «иностранных агентах» в Госдуму внесли депутаты от «Справедливой России — за правду» и от «Новых людей». Они предлагают включать в реестры только по решению суда.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В парламенте Литвы – праздничное настроение: выплачена 13-я зарплата (10)
В декабре работники парламентской канцелярии получили...
С субботы в Литве меняется ряд правил дорожного движения: что важно знать (8)
С 1 января 2022 года вступают в силу изменения Правил...
Некоторые жители по-прежнему смогут получить "паспорт возможностей", сдав тест на антитела
После того как поступило сообщение о том, что в Литве...
"(Не)Простая история" Александра Радченко: 20 лет назад на меня смотрели, как на диковинку (21)
"Я выиграл конкурс на должность главного специалиста в...
В последние дни старого года синоптики рассказали о погоде (1)
В четверг в Литве погоду обусловит циклон, поэтому...