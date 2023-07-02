Минобороны РФ расторгло контракт с "Конкордом" Пригожина

При этом доступ к изданиям медиахолдинга Пригожина на территории РФ вскоре после начала мятежа ЧВК "Вагнер" был ограничен, хотя Роскомнадзор не указывал причины для блокировки.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 июня заявлял, что мятеж Пригожина не повлияет на деятельность ЧВК "Вагнер" в Мали и Центральноафриканской Республике, и что наемники "хорошо работают" там. Однако позднее тон официальных заявлений стал более отстраненным - в российском МИДе заявили, что африканские страны сами должны решать, продолжать ли им сотрудничество с "вагнеровцами", а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что в ЦАР продолжат работу российские военные инструкторы, но не уточнил, имеют ли они отношение к ЧВК "Вагнер".