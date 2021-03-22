«Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США», — говорится на сайте МИД.
Путин предлагал провести разговор онлайн 19 или 22 марта. В Белом доме сообщали, что 19 марта Байден «очень занят».
Путин предложил поговорить в прямом эфире после того, как Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей.
После этого МИД вызвал российского посла в США в Москву для проведения консультаций.
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