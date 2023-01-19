"Ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", — заявил он.

Завтра на базе в Рамштайне снова соберутся представители 50 стран, которые оказывают военную помощь Украине. Ожидаются громкие объявления о новых поставках вооружений ВСУ. На этот раз пакеты помощи должны включать бронетехнику.

Дмитрий Медведев в последний год регулярно размещает в своем телеграм-канале резкие заявления, отличающиеся резкой риторикой, зачастую оскорбительного характера.