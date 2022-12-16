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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что вопрос о легальных военных целях по-разному воспринимают в ходе нынешнего конфликта с "нацистским режимом Украины". Об этом он написал в телеграм-канале.
Dmitrijus Medvedevas
Dmitrijus Medvedevas
© AP / Scanpix

"Например, на эту тему кстати и некстати любят упражняться русофобствующие маразматики из американского Сената", — отметил Медведев.

По его словам, существует то общее, что кроется в обычаях конфликта и международных конвенциях — "правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках".

Отвечая на вопрос, что считать законными военными целями, заместитель председателя Совбеза привел пять позиций:

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любые войска противника;
любая военная и вспомогательная техника противника;
любые военные объекты и гражданская инфраструктура, способствующая достижению военных целей (мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, "хотя бы частично исполняющие военные заказы");
военно-политическое руководство страны-противника;
вооруженные силы других государств, которые официально вступили в конфликт.

В связи с этим, по словам Медведева, возникает вопрос относительно статуса НАТО в конфликте в Украине. "Может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением Альянса в войну против России? Можно ли считать поставку огромного объема вооружений Украине нападением на Россию? И соответственно, являются ли законными военные цели Североатлантического блока", — написал он.

Медведев также отметил, что главы стран НАТО "в один голос поют", что их государства и весь альянс не воюют с Россией. "Но все-то хорошо понимают, что все иначе…", — добавил зампред Совбеза.

Медведев не первый раз высказывается о действиях стран-членов НАТО. В конце ноября он писал, что Североатлантический альянс не нужен цивилизованному миру и он должен "покаяться перед человечеством и быть распущен как преступное образование".

Кроме того, Медведев обвинил НАТО в совершении госпереворотов в суверенных странах по всему миру, смещении законно избранных глав государств, поставках оружия "всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам", а также в убийстве десятков тысяч мирных жителей, включая детей, женщин и стариков. При этом, по словам зампреда, "наглые натовские выскочки" остаются безнаказанными за "совершенные злодеяния".

Российские власти регулярно выступают с критикой поставок вооружений Киеву со стороны западных стран. В Москве, в частности, настаивают на том, что эти действия затягивают конфликт и создают угрозу глобальной безопасности.

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RTVi
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