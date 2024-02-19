Мать Навального не пускают в морг, где должно находиться его тело

"Рано утром мать Алексея и адвокаты приехали к моргу. Внутрь их не пускают. Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают", – написала Ярмыш.

По её словам, в Следственном комитете матери и адвокатам сказали, что "проверка смерти Навального продлена. Сколько ещё она будет идти – неизвестно. Причина смерти по-прежнему не установлена". "Агентство" со ссылкой на судмедэкспертов писало, что заключение о смерти должны выдать в течение месяца после вскрытия и что тело могут не отдать родным в случае обнаружения при вскрытии опасных болезней: чумы или холеры.

Ранее "Медиазона" обнаружила по камерам кортеж из патрульных машин и микроавтобуса ФСИН, который мог везти тело Алексея Навального в Салехард в ночь на 17 февраля.