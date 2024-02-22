Мать Алексея Навального: моего сына хотят тайно похоронить, мне угрожали

"Только что я вышла из здания Следственного комитета города Салехарда. Почти сутки я провела там одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда.

Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти. У них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала.

По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия — где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно.