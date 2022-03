"Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Это действительно очень сложные дни в моей жизни. Я провела двое суток без сна. Больше 14 часов длился допрос. Мне не давали связаться с родными и близкими, мне не предоставляли никакой юридической помощи", — рассказала Овсянникова.

Овсянникова сказала, что даст детальные комментарии уже завтра, "потому что надо просто отдохнуть".

Журналист Алексей Венедиктов в своем Телеграм-канале сообщил, что протокол на редактора Первого канала Марину Овсянникову составили не за плакат в прямом эфире Первого, а за видеообращение, в котором она назвала нападение России на Украину "братоубийственной войной" и возложила ответственность за происходящее на Владимира Путина.

Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, редактор Первого канала российского телевидения Марина Овсянникова в понедельник вечером прервала эфир программы "Время", появившись в студии с антивоенным плакатом.

В тот момент, когда телеведущая Екатерина Андреева говорила о планах премьер-министра Михаила Мишустина по смягчению воздействия международных санкций, за ее спиной неожиданно появилась девушка с плакатом с надписью: "NOWAR (нет войне).

Овсянникову задержали, а Первый канал сообщил, что проведет проверку в связи с инцидентом "с посторонней в кадре во время прямого эфира".

Позже "ОВД-Инфо" распространил обращение, которое Марина Овсянникова записала перед тем, как выйти с антивоенным плакатом в эфир программы "Время".

The anti-war protester who crashed the news broadcast is Marina Ovsyannikova, an editor at Channel One, says @pchikov, whose legal defense foundation is going to defend her against charges of "discrediting the Russian armed forces." She’s already at the police station. pic.twitter.com/h0uyDmMKdF