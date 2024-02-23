Маме Навального выдвинули ультиматум по поводу похорон сына

"Или она в течение 3 часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, или Алексея захоронят в колонии", - пересказала слова следователя Ярмыш. По ее словам, мать Навального отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить Навального.

"Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями", - сообщила Ярмыш.

Угрозы матери Навального