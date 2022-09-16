Галкин находится за пределами России. После начала российского вторжения в конце февраля он был в Израиле, где на своих концертах выступал с резкой критикой войны. Артист, в частности, комментировал массовые убийства в Буче и говорил, что войне не может быть никаких оправданий. Он также выступал в США и Латвии.

После этого его лишили эфира на российском телевидении. СМИ сообщали, что Галкин в первые же дни войны лишился рекламных контрактов.

В сентябре стало известно, что его жена Алла Пугачева вернулась в Россию. Она не делала публичных заявлений о войне, но критиковала в соцсетях тех, кто сеет вражду.

Минюст России, пополнив реестр физлиц-"иноагентов", указал, что Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины. На прошлой неделе с такой же формулировкой этот реестр пополнили журналисты Юлия Латынина и Майкл Наки, а также историк и педагог Тамар Эйдельман.

Галкин занял 23-ю строчку в реестре физлиц-"иноагентов", который власти стали вести только в апреле этого года, начав с журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского. До этого минюст активно пополнял список СМИ-"иноагентов". В это пятницу этот реестр не обновлялся.

Ранее в пятницу минюст сообщил, что исключил из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, правозащитный проект "Апология". В ведомстве провели проверку и признали, что организация не получала иностранного финансирования.

В прошлую пятницу, 9 сентября, российские минюст пополнил реестры СМИ-"иноагентов" и физлиц-"иноагентов". В первый были добавлены журналисты Андрей Афанасьев и Елена Шукаева, а также политолог Валерий Соловей. Во второй - журналисты Латынина и Наки, а также историк Эйдельман.

Неделей ранее, 2 сентября, минюст также пополнил два этих реестра (всего их четыре) после перерыва длиной больше месяца. В частности, в список физлиц-"иноагентов" были включены шесть человек: украинский журналист Дмитрий Гордон, журналистка Катерина Гордеева, политик Иван Жданов, бизнесмен и благотворитель Борис Зимин, музыкант Андрей Макаревич и политолог Федор Крашенинников.

И СМИ, и физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе, а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках реестра физлиц - более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

В июле президент России подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон "о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Теперь четыре действующих реестра "иноагентов" будут объединены в один, а для включения в него минюсту необязательно будет устанавливать факт иностранного финансирования - "агентом" можно будет признавать того, кто, с точки зрения российских властей, попал под "иностранное влияние".